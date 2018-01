Partilhar o artigo Juízes do Tribunal Constitucional são-tomense eleitos apenas pelos deputados do partido no poder Imprimir o artigo Juízes do Tribunal Constitucional são-tomense eleitos apenas pelos deputados do partido no poder Enviar por email o artigo Juízes do Tribunal Constitucional são-tomense eleitos apenas pelos deputados do partido no poder Aumentar a fonte do artigo Juízes do Tribunal Constitucional são-tomense eleitos apenas pelos deputados do partido no poder Diminuir a fonte do artigo Juízes do Tribunal Constitucional são-tomense eleitos apenas pelos deputados do partido no poder Ouvir o artigo Juízes do Tribunal Constitucional são-tomense eleitos apenas pelos deputados do partido no poder

Tópicos:

Alcino, Aliança Democrática, Ação Democrática, MLSTP, Príncipe, Tome,