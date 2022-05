Julgamento de Jacob Zuma retomado hoje

No arranque do julgamento em 11 de abril, a que Zuma faltou, o juiz sul-africano Piet Koen concluiu no Tribunal Superior de Pietermaritzburg que o processo deveria ser adiado provisoriamente para hoje, para permitir a conclusão de um pedido de reconsideração apresentado pelo antigo chefe de Estado ao presidente do Tribunal Superior de Recurso (SCA).Zuma solicitou diretamente ao presidente do SCA, Mandisa Maya, para reconsiderar o seu pedido de recurso contra o indeferimento pelo juiz Koen de um “recurso especial”, apresentado em outubro do ano passado, para que o procurador público Billy Downer, que Zuma acusa de "parcialidade", fosse afastado do caso.O juiz sul-africano sublinhou que Zuma “tinha o direito de esgotar todas as suas opções de recurso”, acrescentando que “esse processo suspendeu automaticamente o julgamento”.O ex-presidente nega as acusações alegando ser alvo de uma "cabala política".Jacob Zuma, chefe de Estado entre 2009 e 2018, enfrenta 18 acusações relacionadas com o caso, incluindo fraude, corrupção, lavagem de dinheiro e extorsão, no âmbito da compra de equipamento militar a cinco empresas de armamento europeias, em 1999, quando era vice-presidente de Thabo Mbeki.