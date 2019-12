Julgamento do processo da maior apreensão de cocaína na Guiné-Bissau arranca em 07 de janeiro

No comunicado, a PGR refere que no âmbito do processo foram constituídos suspeitos 12 pessoas, nomeadamente sete guineenses, três colombianos, um mexicano e um de nacionalidade maliana.

"Impendem sobre os suspeitos em causa fortes indícios de prática de crimes de tráfico de droga, associação criminosa e branqueamento de capitais", pode ler-se no comunicado.

Em setembro, a PJ guineense anunciou a apreensão de 1.869 quilogramas de cocaína no norte da Guiné-Bissau no âmbito de uma operação, que ficou conhecida como "Navarra".

"Esta é a maior apreensão de sempre de cocaína na história da Guiné-Bissau", disse em setembro o diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária guineense, Domingos Correia.

Em novembro, o Tribunal Regional de Bissau condenou a penas entre os 14 e 15 anos de prisão três pessoas detidas no âmbito da operação "Carapau", que culminou com a apreensão de 789 quilogramas de cocaína, apreendidas em 08 de março.