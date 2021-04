Julgamento é uma "cabala política" contra mim diz PGR guineense

"É simples. Nós somos guineenses e conhecemos esta sociedade e isso não passa de uma cabala política contra a minha pessoa", disse Fernando Gomes, quando questionado pela Lusa sobre o julgamento.

O processo relaciona-se com um alegado desvio de cerca de 700 milhões de francos cfa (cerca de um milhão de euros) em 2011, na altura em que Fernando Gomes era ministro da Função Pública e o dinheiro serviria para pagamento a funcionários públicos que de facto não existiam, mas que tinham os nomes nas folhas de vencimento.

"Eu gostaria de deixar que as coisas corressem, porque eu acredito no amanhã. Eu sei que vou vencer esse processo, como já aconteceu no passado. Costuma dizer-se que a história não se repete, mas vai repetir-se neste caso", disse Fernando Gomes.

O procurador-geral referia-se a um caso ocorrido após a sua saída da liderança da Liga Guineense dos Direitos Humanos, em que também foi acusado de desvio de fundos, mas acabou absolvido pelo tribunal.

Nas declarações à Lusa, o procurador-geral da República explicou que criou, enquanto ministro da Função Pública, uma comissão para acabar com os denominados funcionários fantasmas, da qual faziam parte técnicos do seu ministério, do Ministério das Finanças, do Ministério Público e agentes da Polícia Judiciária.

"Esse processo começou a ser falado quando eu tive a tamanha ousadia de acusar alguns magistrados do Ministério Público publicamente em 2018 enquanto advogado, eu e mais alguns colegas advogados. Foi só a partir desse crime que eu cometi de acusar alguns magistrados de estarem envolvidos em corrupção", afirmou Fernando Gomes.

O procurador-geral disse também que o processo foi depois entregue a um dos magistrados que tinha sido acusado por si de corrupção.

"Depois nunca mais se falou no processo e voltou-se a falar quando faltavam dois dias para a minha nomeação. Por isso mesmo, eu digo, sobre este processo eu garanto-lhe que a história se vai repetir", afirmou.

O Tribunal Regional de Bissau adiou o julgamento, que devia ter começado em 25 de março, para 29 de abril, depois de o Ministério Público não ter comparecido.

"Entrámos com um incidente de competência, tem de ser respondido. O juiz tem de responder e reagir a este incidente, mas mais, o juiz abriu visto para o Ministério Público, que deu a sua opinião dizendo que aquele tribunal é incompetente", afirmou.

Fernando Gomes disse estar disponível para ir a julgamento em fórum próprio, "que é o Supremo Tribunal de Justiça".