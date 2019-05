Julian Assange pede para não ser extraditado para os EUA

RTP02 Mai, 2019, 11:33 / atualizado em 02 Mai, 2019, 11:59 | Mundo

Depois de, na quarta-feira, ter sido sentenciado a 50 semanas de prisão no Reino Unido por violação de uma medida de coação, Julian Assange enfrentou hoje a primeira audiência relativamente à eventual extradição para os Estados Unidos.





Quando questionado, através de videochamada entre o tribunal de Westminster e a prisão britânica onde se encontra depois de ter sido detido a 11 de abril, sobre se concordava em ser extraditado, Assange disse não querer render-se à extradição.





O caso foi adiado até 30 de maio, data em que haverá nova audiência processual, com uma outra audiência mais substancial planeada para o dia 12 de junho.



hacker e amigo de Assange, tinha já Lauri Love,e amigo de Assange, tinha já declarado à CNN que uma “difícil batalha” não faria com que o ativista australiano parasse de lutar contra a extradição para os Estados Unidos. “Ele faz um ar corajoso, mas é evidente que está muito preocupado”, referiu.

Argumentos possíveis



De acordo com Nick Vamos, ex-diretor do serviço de extradições na Crown Prosecution Service, principal agência britânica de acusação pública, os advogados de Assange poderão recorrer a três argumentos nas próximas audiências para evitar a extradição.



O primeiro argumento possível é o de que o pedido de extradição é politicamente motivado e o segundo diz respeito a uma possível vingança dos EUA pela divulgação dos dados.



Outro argumento poderá ser o de que Assange não será submetido a um julgamento justo nos Estados Unidos e que a extradição pode violar os direitos humanos do australiano devido às condições desumanas das prisões norte-americanas.



Maior divulgação de dados de sempre

O fundador da organização WikiLeaksrelativos à diplomacia dos Estados Unidos e às guerras no Afeganistão e no Iraque.Em novembro desse ano, um procurador sueco emitiu um mandado europeu de detenção por Assange ter sido acusado de assédio sexual a duas mulheres suecas, apesar de o fundador da WikiLeaks ter negado os alegados acontecimentos.Quando, em 2011, um juiz britânico confirmou que Assange poderia ser extraditado para a Suécia, o australiano receou que esse país o entregasse aos EUA e, em 2012, refugiou-se na embaixada do Equador no Reino Unido, onde lhe foi garantido asilo político.Esse asilo foi retirado pelo Presidente do Equador, Lenín Moreno, a 11 de abril de 2019, dia em que Assange foi detido pelas autoridades na embaixada.