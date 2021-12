Julian Assange sofreu um pequeno AVC na prisão de Belmarsh

Assange tem sido notícia nos últimos dias por manter uma luta judicial para não ser extraditado para os Estados Unidos, devido à publicação de vários documentos confidenciais, na plataforma digital Wikileaks.Aos 50 anos, o australiano, de acordo com a noiva, está com dificuldades por não conseguir estar com a família pelo terceiro natal consecutivo e teve um AVC durante uma audiência por vídeo.Stella Moris acredita que o problema de saúde foi espoletado pelo stress que a possível extradição para os Estados Unidos está a ter em Assange e que a saúde do mesmo está cada vez mais frágil. O episódio aconteceu em Outubro, durante uma audiência a partir da prisão de Belmarsh.Julian Assange teve um ataque isquémico transitório, ou seja, uma interrupção da irrigação de sangue para o cérebro, o que pode levar a uma trombose. Depois de alguns exames, Assange está a tomar medicação contra AVC’s.“O Julian está a ter dificuldade e temo que este pequeno AVC possa ser o precursor de um ataque ainda maior. Este facto aumenta os nossos medos de ele não conseguir sobreviver muito mais tempo durante toda esta batalha legal”.“Isto tem de ser resolvido com urgência. Vejam os animais presos em jaulas nos jardins zoológicos. Tira-lhes vida. É o que está a acontecer ao Julian. Os casos judiciais que nunca terminam são mentalmente stressantes”, disse a noiva de Assange, que se queixou dee o australiano ser deixado durante muito tempo numa cela, sem acesso a ar fresco e luz solar.Na última sexta-feira, Julian Assange viu uma decisão do tribunal aceitar a sua extradição para os Estados Unidos, sendo acusado de atentados contra o Ato de Espionagem norte-americano.

Os advogados de defesa alegaram que Assange seria colocado, nos Estados Unidos, em condições que levariam ao suicídio. O governo norte-americano contestou e o tribunal aceitou as explicações dadas pelos americanos de como manteriam Julian Assange preso.





“Acredito que jogo de xadrez constante, batalha após batalha, foi o que causou stress extremo, o que causou o AVC do Julian no dia 27 de outubro. Deve ter sido horrível ouvir um tribunal de alta instância, numa audiência em que não pode participar, falar da sua saúde mental e risco de suicídio e ouvir os Estados Unidos que de tudo isto são invenções do Julian”, revelou a noiva.“Ele teve de passar por todo este processo quando podia ter saído da sala. Ele estava num estado horrível. Os movimentos dos olhos estavam dessincronizados, a pálpebra direita não fechava e a memória não estava nas melhores condições”.Julian Assange foi examinado por um médico que detetou uma resposta das pupilas muito lenta, o que pode significar danos neurológicos. Stella Moris, que também é advogada, tem dois filhos com Assange e assegurou que o australiano não recuperou na totalidade e mostra-se receosa com a saúde do cônjuge.Depois de mais uma visita, Moris revelou que Assange está a mostrar sinais de cansaço mental por não poder passar o natal com a família. Julian Assange tem até 23 de dezembro para pôr recurso à decisão do tribunal para ser extraditado, num processo que pode demorar anos e deixar Assange preso durante muito tempo.“É um ultraje que alguém que não tenha sido condenado a uma pena de prisão tenha de ficar durante anos e anos preso. O Julian não é uma ameaça para ninguém e há desrespeito autêntico pela sua liberdade individual e o seu direito a uma vida famíliar”, contestou Stella Moris.E concluiu dizendo: “Os Estados Unidos jogam sujo em todos os passos que dão. É uma luta de atrito. Pode ver-se, pelo facto de ele [Assange] ter sofrido um AVC, que todo o processo está a ter um impacto perigoso nele”.