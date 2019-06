Juncker afirma que Weber deve ser seu sucessor

Foto: Juan Herrero - EPA.

Juncker diz que não há plano B, nem sequer plano A", mas "uma decisão" tomada e essa decisão do Partido Popular Europeu é eleger Weber para presidente da Comissão.



O apoio de Juncker a Weber foi declarado no final das jornadas parlamentares do grupo do Partido Popular Europeu, que decorreram em San Sebastián, onde também está a jornalista Ana Isabel Costa.