Juncker anunciou que não se candidata a um novo mandato

Bruxelas vai propor o reforço da segurança nas fronteiras da União Europeia e uma reforma do sistema de asilo a migrantes e refugiados. No debate do Estado da União, Jean-Claude Juncker rejeitou soluções obrigatórias para os 28 lidarem com vagas de imigrantes.



O Presidente da Comissão Europeia condenou também os discursos populistas anti-europeus.