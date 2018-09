Juncker exorta a União Europeia a assumir papel de ator global

RTP12 Set, 2018, 09:06 / atualizado em 12 Set, 2018, 10:19 | Mundo



Jean-Claude Juncker começou o discurso anual do Estado da União com um aviso: "Em 1913, os europeus esperavam uma paz longa e duradoura. No entanto, apenas um ano depois, uma guerra brutal irrompeu entre irmãos", uma guerra que "apanhou de surpresa "um continente solarengo, otimista e pacífico".





Numa referência ao início da Primeira Guerra Mundial, o presidente da Comissão Europeia esclareceu que não pretendia “sugerir que estamos à beira de uma catástrofe semelhante”, mas antes valorizar o contexto atual.







“A União Europeia é uma guardiã da paz. Fiquemos felizes por vivermos num continente de paz, num território que goza de paz, graças à União Europeia”, sublinhou o líder do executivo comunitário.





“Vamos mostrar mais respeito pela União Europeia. Deixemos de arrastar o seu nome pela lama. Vamos defender o nosso modo de vida, a nossa forma de ser. Vamos abraçar um patriotismo que não está contra os outros, vamos censurar o nacionalismo que ataca os outros e procura bodes expiatórios em vez de procurar soluções que nos permitam coexistir da melhor forma”, afirmou o presidente da Comissão Europeia.





O político luxemburguês fez o seu último discurso do Estado da União enquanto presidente da Comissão mas deixou de lado qualquer balanço dos últimos quatro anos à frente da Comissão. Juncker quis antes delinear os principais desafios que se colocam no futuro. "Esta comissão é apenas um capítulo, um breve momento na longa história da União Europeia", ou “os políticos vão e vêm, a Europa fica” foram algumas das mensagens repetidas ao longo de quase uma hora de discurso.





Juncker avisou Bruxelas que não pode tomar como garantidas as “alianças internacionais do passado” e que a União Europeia deve tornar-se “num ator global”, um poder soberano nos palcos mundiais, com uma diplomacia a uma só voz que seja capaz de "influenciar a política mundial". Assumindo-se como um “multilateralista convicto”, o presidente da Comissão Europeia disse estar contra o “unilateralismo desrespeitoso”.







Nesse contexto, lembrou a guerra na Síria como "um exemplo de que a ordem internacional após a Segunda Guerra Mundial que ajudou tanto os europeus está a ser cada vez mais questionada". "









Sem querer destacar os momentos mais importantes do seu executivo comunitário, Juncker não deixou de recordar em Estrasburgo o acordo comercial que alcançou em Washington em julho último que evitou uma previsível guerra comercial transatlântica.





"A força da União Europeia (...) deu-me a influência necessária para atingir resultados tangíveis, para cidadãos e empresas. Unida, a União Europeia é uma força a ter em conta. Para alguns, o acordo que alcancei com o Presidente Trump foi uma surpresa. Mas não deveria ser uma surpresa que a Europa é bem sucedida quando fala a uma só voz", sublinhou.







Já a pensar nas próximas eleições parlamentares, que se realizam em maio, Jean-Claude Juncker apelou ao fim das divisões internas dentro da União Europeia e frisou que a União Europeia perderá a sua força se for dividida em vários grupos. "Até às eleições, devemos mostrar que a Europa pode ultrapassar as suas diferenças entre norte e sul, este e oeste, esquerda e direita. A Europa é demasiado pequena para se deixar dividir por partes", completou o líder europeu.







Numa alusão à ascensão de movimentos xenófobos e anti-imigração, o líder da Comissão Europeia garantiu que a Europa é e continuará a ser "um continente de abertura e tolerância".



"A Europa nunca será uma fortaleza que vira as suas costas ao mundo e aos que sofrem dentro das suas fronteiras. A Europa não é uma ilha", disse ainda.





Juncker lembrou os sucessivos alargamentos dasa últimas décadas e a "exportação de estabilidade", mas apelou a um acordo entre os europeus sobre os vizinhos mais próximos, nomeadamente os Balcãs. "Se não o fizermos, os nossos vizinhos imediatos serão influenciados por outros", avisou Juncker.













(em atualização)