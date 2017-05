Juncker: "Os franceses gastam demasiado dinheiro" e gastam "nas coisas erradas"

RTP 08 Mai, 2017, 16:10 / atualizado em 08 Mai, 2017, 16:13 | Mundo

As declarações de Juncker aconteceram em Berlim, na apresentação de um livro do ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Sigmar Gabriel, sobre os principais desafios da atualidade, da imigração, à digitalização e à ascensão da extrema-direita.

O presidente da Comissão Europeia afirmou então que a França precisa de realizar reformas económicas. Porquê? "Com França temos um problema particular: os franceses gastam demasiado dinheiro e gastam demasiado nas coisas erradas. Isto não vai funcionar a longo-prazo", disse Jean-Claude Juncker. Acrescentou, no entanto, que o país e o novo presidente precisam de tempo, sem pressões externas, para realizar as reformas económicas.

E para que isso seja possível, afirmou, a França precisa de flexibilidade em termos do défice, uma vez que consolidação fiscal é "a tarefa de uma geração". Por isso, disse ainda, não se deve falar apenas de défice, mas também de crescimento.

No mesmo sentido, o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros defendeu que seja dado mais espaço de manobra à França no domínio orçamental.

"O meu pedido" é que como alemães não se proíba aos outros a flexibilidade de que a Alemanha beneficiou.

C/ Lusa