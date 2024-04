Junta birmanesa acusa ONU de "alegações tendenciosas" sobre direitos humanos

A guerra civil no país do Sudeste Asiático intensificou-se nos últimos meses, e as forças que se opõem aos militares, no poder desde um golpe de Estado em 2021 têm vindo a avançar em todo o país.

Na semana passada, o Conselho dos Direitos Humanos da ONU adotou uma resolução que condena as "violações horríveis e sistemáticas dos direitos humanos" em Myanmar.

A ONU criticou igualmente "o estrangulamento" da ajuda humanitária por parte da junta, que está a agravar uma crise que já deslocou mais de 2,5 milhões de pessoas.

A resolução "contém alegações infundadas e tendenciosas", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros birmanês, em comunicado publicado no jornal oficial Global New Light of Myanmar.

"Myanmar rejeita categoricamente a resolução", sublinhou o Governo, na mesma nota, acrescentando que "não foi feita qualquer comunicação oficial a Myanmar" relativamente à nomeação, na semana passada, de uma nova enviada especial da ONU para o país.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, nomeou a antiga ministra dos Negócios Estrangeiros australiana Julie Bishop para o cargo, vago desde que a antecessora Noeleen Heyzer deixou o posto em junho.

Heyzer, de Singapura, visitou Myanmar em 2022 e encontrou-se com o líder da junta, Min Aung Hlaing, uma ação criticada por grupos de defesa dos direitos humanos.

No entanto, foi-lhe recusado um encontro com a prémio Nobel da Paz Aung San Suu Kyi, figura de proa da democracia que cumpre atualmente uma pena de 27 anos de prisão decretada por um tribunal da junta.

Posteriormente, a ex-enviada irritou os militares, que a acusaram de emitir uma "declaração unilateral" sobre o que tinha sido discutido.

O embaixador birmanês na ONU, Kyaw Moe Tun, foi nomeado pelo governo civil de Suu Kyi e recusou-se a abandonar o posto, apesar da insistência da junta militar.