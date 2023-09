Junta birmanesa condena jornalista a 20 anos de prisão pela cobertura do ciclone Mocha

Um tribunal de Myanmar condenou, na quarta-feira, Sai Zaw Thaike, de 40 anos, a 20 anos de prisão com trabalhos forçados pela cobertura que fez ao serviço dodos danos provocados pelo mortífero ciclone Mocha que abalou o país no mês de maio.em Sittwe, antiga capital birmanesa e a maior cidade do país.

"A sua condenação é mais um indício de que a liberdade de imprensa foi completamente anulada pela junta militar e mostra o preço elevado que os jornalistas independentes de Myanmar têm de pagar pelo seu trabalho", disse Swe Win, o editor-chefe do Myanmar Now.







Myanmar é o segundo país do mundo que mais prende jornalistas, depois da China, de acordo com a Repórteres Sem Fronteiras (RSF).





O país encontra-se em 173.º lugar no Índice Mundial de Liberdade de Imprensa de 2023 (World Press Freedom Index, em inglês), que considera 180 países. , em inglês), que considera 180 países.

Apelo à libertação do jornalista



"Apesar do clima de medo que a junta impôs aos jornalistas, Sai Zaw Thaike continuou a fazer as suas reportagens, servindo o interesse público, e deve ser tratado como um herói e não como um perseguido pelas autoridades”, afirmou Cédric Alviani, diretor do gabinete da Repórteres Sem Fronteiras (RSF) para a Ásia-Pacífico.

António Guterres, destacou a deterioração dos direitos em Myanmar com a prisão do fotojornalista condenado a 20 anos devido à cobertura de um ciclone. Durante a Cimeira da ASEAN, o secretário-geral da ONU,com a prisão do fotojornalista condenado a 20 anos devido à cobertura de um ciclone.





Sai Zaw Thaike é o segundo jornalista do Myanmar Now preso, depois de o repórter de imagem Zay Zon Nway ter sido detido em fevereiro 2021 e libertado quatro meses depois pela cobertura de um protesto anti-golpe de Estado. "Não vacilaremos no nosso compromisso de continuar a fornecer notícias e informações ao povo de Mianmar, apesar dos imensos desafios que estamos a enfrentar", garantiu Swe Win, editor-chefe do Myanmar Now, que está exilado.











O Myanmar Now foi um dos meios de comunicação social proibidos pouco depois de a junta militar de Myanmar ter recuperado o poder após o golpe de Estado, em fevereiro de 2021, mas continua a operar a partir do exílio.



A condenação do jornalista Sai Zaw Thaike é o mais recente ataque à liberdade de imprensa e aos jornalistas, perseguidos por um regime militar que tem reprimido fortemente o exercício livre da atividade no país.









A prisão de Insein é conhecida pela corrupção e pelos maus tratos aos reclusos submetidos a tortura física e mental. Esta semana, foi julgado, condenado e sentenciado por um tribunal militar à mais longa pena de prisão conhecida aplicada a um profissional da comunicação social desde o golpe do exército que em fevereiro de 2021 derrubou o governo eleito de Aung San Suu Kyi. Sai Zaw Thaike foi impedido de consultar um advogado e de receber visitas de familiares. Apesar de serem desconhecidos os pormenores do julgamento, e não se saberem quais as acusações abrangidas na condenação de quarta-feira, alegadamente por causar pânico e espalhar notícias falsas. A RSF apelou à comunidade internacional.