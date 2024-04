Junta de Myanmar acusada de recrutar rohingya à força

A junta militar "está a utilizar uma lei de recrutamento que só se aplica aos cidadãos de Myanmar", embora a Lei da Cidadania de 1982 "tenha negado há muito" a cidadania dos muçulmanos rohingya, disse na terça-feira a organização de direitos humanos num comunicado enviado à Lusa.

"Os rohingya descreveram terem sido apanhados em rusgas noturnas, coagidos com falsas promessas de cidadania e ameaçados de prisão, rapto e espancamento", referiu a organização não governamental.

Ainda de acordo com a HRW, são depois enviados "para treinos abusivos durante duas semanas, sendo depois destacados". Muitos, continuou a organização, foram enviados para combates entre a junta militar e o grupo armado Exército Arakan, que eclodiram no estado de Rakhine em novembro de 2023, "tendo vários deles sido mortos e feridos".

"É chocante ver os militares de Myanmar, que cometeram atrocidades contra os rohingya durante décadas e lhes negaram a cidadania, obrigá-los agora a lutar em seu nome", reagiu a investigadora da HRW para a Ásia Shayna Bauchner, de acordo com o comunicado.

Bauchner apelou à junta para que ponha termo "de imediato" a este "recrutamento forçado".

Recrutamento militar duvidoso

Em 10 de fevereiro, a junta que governa o país após um golpe de Estado em 2021 ativou uma lei do serviço militar de 2010, permitindo o recrutamento de homens com idades entre 18 e os 35 anos e de mulheres com idades entre 18 e os 27 anos, "por um período máximo de cinco anos, durante o atual estado de emergência", explicou a HRW.

A decisão foi tomada após meses de combates dos militares com grupos armados étnicos e forças de resistência.

Ainda segundo a organização, a junta anunciou que o recrutamento começaria em abril, com uma quota mensal de cinco mil, mas as autoridades do estado de Rakhine "começaram a recrutar rohingya à força" no início de fevereiro, constatou a HRW.

Estima-se que 630 mil rohingya vivam no estado de Rakhine "sob um sistema de apartheid e perseguição, incluindo cerca de 150 mil mantidos em campos de detenção ao ar livre", afirma-se ainda no comunicado.

Em março, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, manifestou preocupação com "relatos de detenção forçada e recrutamento de jovens, incluindo rohingya, e o potencial impacto do recrutamento forçado nos direitos humanos e no tecido social das comunidades em Myanmar".