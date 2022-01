Junta militar adia início do diálogo nacional prévio às eleições no Chade

As eleições estavam prometidas para até 18 meses após a morte do Presidente chadiano, Idriss Déby Itno, em abril de 2021.

Um pré-diálogo com os numerosos grupos rebeldes armados que realizavam regularmente ataques contra o regime autoritário de Déby, que estava previsto acontecer antes do fim de janeiro em Doha, no Qatar, foi também adiado para 27 de fevereiro.

A organização desse pré-diálogo esbarra na falta de consenso entre os diferentes grupos armados.

"A realização do Diálogo Nacional Inclusivo fica adiada para 10 de maio de 2022", escreveu a Presidência da República chadiana na sua página da rede social Facebook.

O primeiro-ministro civil nomeado pelos militares, Albert Pahimi Padacké, esclareceu mais tarde, num vídeo publicado na mesma página, as razões do adiamento: "É preciso que o pré-diálogo se realize. Acontece que, nos preparativos, o país anfitrião, notando a dispersão" de líderes rebeldes pelo mundo, "questões logísticas - muitos deles não possuem documentos de viagem -- [...], o Qatar ofereceu-se para reuni-los em Doha a partir de 27 de fevereiro de 2022".

O marechal Idriss Déby Itno, que governou o Chade com mão de ferro por 30 anos, foi morto na frente de combate por rebeldes em 19 de abril de 2021.

Um dos seus filhos, o jovem general Mahamat Idriss Déby Itno, assumiu então o poder, à frente de uma junta militar, prometendo um diálogo nacional inclusivo antes da realização de eleições presidenciais e legislativas num prazo de 18 meses, prazo renovável uma vez.

Mahamat Idriss Déby Itno foi nomeado presidente do Conselho Militar de Transição, um executivo composto apenas por generais, e Presidente da República durante o período de transição.

A junta revogou a Constituição, dissolveu o Parlamento e demitiu o governo para nomear meses depois os membros dessas instituições que se tornaram "provisórias".

Desde os primeiros dias, o novo homem forte do Chade foi apoiado pela comunidade internacional, liderada pela França, União Europeia (UE) e União Africana (UA), uma vez que o seu exército é um dos pilares da guerra contra os `jihadistas` no Sahel, ao lado de Paris.

No entanto, Paris, a UE e a UA solicitaram que o prazo de 18 meses não fosse excedido, pelo que as eleições deveriam ser realizadas no outono de 2022.

Durante nove meses, o Presidente "provisório" multiplicou os gestos de abertura em relação aos rebeldes, que convidou a participar no diálogo, incluindo a Frente para a Alternação e a Concórdia do Chade (FACT), que matou o seu pai, segundo N`Djamena.

Ocasionalmente são autorizadas marchas e reuniões da oposição política e da sociedade civil, enquanto o falecido marechal Déby as reprimiu sistematicamente.

No entanto, o adiamento hoje anunciado do início do Diálogo Nacional Inclusivo, nove meses após a promessa de Mahamat Déby, não parece augurar a realização de eleições no prazo previsto.

Já em junho, Mahamat Déby, de 38 anos, dera a entender que ponderava estender os 18 meses da transição se os chadianos não chegassem a acordo.

