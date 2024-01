Junta militar de Myanmar amnistia 9.700 prisioneiros, incluindo 114 estrangeiros

As autoridades anunciaram a medida, comum nas principais festividades de Myanmar, num decreto no qual especificaram que os estrangeiros serão deportados, informou a agência de notícias independente birmanesa Khit Thit.

Não se sabe ainda se a medida beneficia algum dos mais de 19 mil presos políticos do país, entre os quais Aung San Suu Kyi, de 78 anos, detida em 01 de fevereiro de 2021, quando os militares tomaram o poder.

Suu Kyi está a cumprir penas de prisão que totalizam 27 anos depois de ter sido condenada por ter recebido subornos no valor de milhares de euros, algo que os apoiantes dizem ter sido inventadas para a desacreditar.

As autoridades de Myanmar anunciam frequentemente amnistias de prisioneiros em dias de celebrações nacionais. Em maio, foram libertados dois mil presos políticos durante um feriado budista.

A propósito do 75.º aniversário da independência, o Conselho de Segurança da ONU, a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, apelaram à junta militar liderada por Min Aung Hlaing para libertar todos os presos políticos e ao fim da violência.

No entanto, Min Aung Hlaing recebeu algumas felicitações, como as do Presidente russo, Vladimir Putin, e do rei cambojano, Norodom Sihamoni, avançou hoje o jornal oficial Global New Light of Myanmar.

Myanmar tem estado em turbulência desde a tomada do poder pelo exército em 2021, o que levou a protestos pacíficos em todo o país que a junta militar reprimiu com recurso à violência, desencadeando uma resistência armada generalizada que alguns responsáveis da ONU caracterizaram como guerra civil.

Pelo menos 4.277 pessoas, incluindo ativistas pró-democracia e civis, morreram, enquanto 19.930 foram detidas por razões políticas desde o golpe, de acordo com dados da organização não-governamental birmanesa Associação para a Assistência aos Presos Políticos.

Myanmar tornou-se independente do Reino Unido em 04 de janeiro de 1948, mas desde então tem sido afetada por conflitos étnicos e esteve sob regime militar durante a maior parte de história recente, entre 1962 e 2011 e desde 2021.