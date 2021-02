Junta militar demite embaixador junto das Nações Unidas

Na sexta-feira, o embaixador de Myanmar na ONU, Kyaw Moe Tun, demarcou-se da junta militar no poder, pedindo o fim do golpe e exigindo da comunidade internacional a "ação mais forte possível" "contra os seus responsáveis.

"Precisamos da ação mais forte da comunidade internacional para terminar imediatamente o golpe militar, acabar com a opressão dos inocentes e restaurar o poder do povo no Estado", disse o diplomata.

Kyaw Tun falou com voz embargada e foi fortemente aplaudido no final do seu discurso na Assembleia Geral da ONU, que se reuniu para uma sessão especial sobre Myanmar (antiga Birmânia).

Hoje, a junta militar de Myanmar anunciou que retirou confiança ao seu embaixador nas Nações Unidas, acrescentando que ele deixa de representar os interesses do país junto da organização internacional.

O anúncio da demissão do embaixador acontece numa altura em que as forças leais à junta militar aumentam a violência sobre os manifestantes que protestam contra o golpe de estado, usando gás lacrimogéneo, balas de borracha e, por vezes, munições reais para dispersar a multidão que tem saído às ruas nos últimos dias.

Nas últimas horas, as autoridades de segurança usaram granadas de atordoamento, contra os manifestantes, e detiveram pelo menos três jornalistas.

Uma organização não governamental estima que, desde o golpe de estado, a junta militar já deteve mais de 770 pessoas, incluindo 680 que ainda não foram libertadas.

Os militares justificam o golpe de estado alegando fraude eleitoral cometida nas eleições legislativas de novembro passado, nas quais a Liga Nacional para a Democracia, partido de Suu Kyi, venceu por esmagadora maioria.

Tanto os observadores internacionais como a comissão eleitoral deposta pela junta militar após a tomada do poder negaram a existência de irregularidades, apesar da insistência de alguns comandantes do Exército, cujo partido detém 25% dos lugares no Parlamento.

A comunidade internacional tem anunciado sanções contra os líderes do golpe militar, incluindo o general Min Aung Hlaing, presidente do Conselho Administrativo de Estado e autoridade máxima em Myanmar.

Na quinta-feira, a rede social Facebook bloqueou todos os perfis relacionados com o novo regime em Myanmar, incluindo os do Governo e dos meios de comunicação agora controlados pela junta militar, devido ao "grave registo de violações dos direitos humanos cometidas pelo Exército e o óbvio risco de incidentes violentos incitados pelos militares".