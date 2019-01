Junta militar tailandesa pede marcação de eleições, após quase cinco anos de ditadura

Lusa23 Jan, 2019, 07:33 | Mundo

Um porta-voz da Comissão Eleitoral, citado pela agência noticiosa espanhola Efe, afirmou que a data das eleições vai ser anunciada num prazo máximo de cinco dias e que a votação deverá ser realizada antes de 09 de maio próximo.

O decreto, assinado pelo rei Vajiralongkorn e publicado no jornal oficial da Tailândia, abre caminho para o país regressar à democracia, após o golpe militar de maio de 2014, liderado pelo atual primeiro-ministro, o general Prayut Chan-ocha.

O primeiro-ministro não indicou ainda se vai concorrer a um segundo mandato.

Os analistas políticos locais consideraram que a data mais provável para as eleições será o dia 24 de março, já que as autoridades querem evitar que os resultados oficiais, que normalmente demoram várias semanas a serem conhecidos, coincidam com os preparativos para a coroação do rei Vajiralongkorn, na primeira semana de maio.

Prayuth Chan-ocha autoproclamou-se primeiro-ministro provisório, um dia depois de os militares terem tomado o poder num golpe de Estado, a 22 de maio de 2014.

Desde o fim da monarquia absoluta em 1932, a Tailândia foi palco de 19 tentativas de golpe de Estado, 12 das quais bem sucedidas.