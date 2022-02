Junta no poder apela à França para retirar os seus soldados "sem demora"

Numa declaração lida na televisão nacional, o porta-voz do Governo militar instalado, o coronel Abdoulaye Maiga, chamou ao anúncio da retirada francesa uma "flagrante violação" dos acordos entre os dois países.

Disse também que os resultados de nove anos de envolvimento francês no Mali "não foram satisfatórios".

"Face a estas repetidas violações (de) acordos de defesa, o Governo convida as autoridades francesas a retirar, sem demora, as forças Barkhane e Takuba do território nacional, sob a supervisão das autoridades malianas", afirmou o coronel Maiga.

A exigência de retirada imediata pelos coronéis que chegaram ao poder pela força, em agosto de 2020, é um novo desafio para o antigo parceiro francês, após meses de tensões crescentes.