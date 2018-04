Justiça alemã deixa Carles Puigdemont em liberdade e recusa delito de rebelião

RTP05 Abr, 2018, 18:05 / atualizado em 05 Abr, 2018, 18:54 | Mundo

O tribunal alemão considerou que permanece o risco de fuga de Carles Puigdemont. No entanto, considera que este risco fica diminuído de forma considerável ao ter sido considerado “inadmissível” o crime de rebelião. Por isso mesmo, a justiça alemã decidiu deixar em liberdade o independentista catalão com uma fiança de 75.000 euros.



O tribunal diz que não pode ser aceite uma extradição de Puigdemont pelo crime de rebelião que a justiça espanhola lhe aponta, já que “os actos que lhe são imputados não seriam puníveis na Alemanha segundo a legislação aqui em vigor”.



No comunicado difundido pelo tribunal pode ler-se que a interpretação jurídica feita indica que o delito que podia ser comparável na arquitetura legal alemã seria de “alta traição” que não se poderia aplicar neste caso, já que não cumpre o requisito de “violência”.

O tribunal alemão considera que Puigdemont não corre risco de perseguição política.

O tribunal considera, no entanto, que a imputação de crime de corrupção, outro dos argumentos das autoridades espanholas no pedido de extradição, é admissível. Razão pela qual o processo de análise de uma eventual extradição continua na justiça alemã.



Esta terça-feira, Carles Puigdemont tinha afirmado não ter intenção de fugir da Alemanha se a justiça o deixasse sair em liberdade de forma preventiva até que o juiz de Neumünster finalizasse a análise do pedido de extradição.



Poucos minutos depois de ter sido conhecida a decisão, o advogado de Carles Puigdemont vinha aplaudir a decisão, reiterando que sempre manteve a plena confiança na justiça alemã.



Puigdemont está na prisão de Neumünster desde 24 de março, quando foi detido pela polícia alemã pouco depois de ter entrado pela fronteira dinamarquesa.



(Em atualização)