Justiça argelina ordena prisão preventiva de dois ex-ministros por corrupção

Lusa06 Ago, 2019, 07:20 | Mundo

Tanto Zaalan quanto Al Ghazi terão cometido crimes na qualidade de ex-governadores de Oran e Chlef, respetivamente, estando em causa acusações de peculato e uso ilegal de fundos públicos, tráfico de influência e abuso de poder, avançou a televisão estatal.

Após a renúncia do presidente da Argélia, Abdelaziz Buteflika, a 2 de abril, cerca de 60 importantes empresários e responsáveis políticos foram indiciados pela Justiça como suspeitos de terem aproveitado as suas ligações com o antigo regime para obterem benefícios ou contratos públicos.

O Supremo Tribunal já tinha ordenado a detenção preventiva de dois antigos primeiros-ministros, Ahmed Ouyahia e Abdelmalek Sellal, bem como do antigo responsável pela pasta do Comércio Amara Benyounes.

Além disso, libertou o ex-ministro das Finanças Karim Yudi e o ex-diretor dos Transportes Amar Tu.