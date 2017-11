Justiça belga dá pressa à detenção de Puigdemont

RTP05 Nov, 2017, 10:34 / atualizado em 05 Nov, 2017, 10:44 | Mundo

Segundo o diário espanhol El Pais, citando a agência Efe, conta-se com as detenções "nas próximas horas", dando assim seguimento favorável ao mandado de captura da Audiência Nacional espanhola contra os dirigentes catalães, por alegadas "rebelião, sedição, desvio de fundos, desobediência à autoridade e prevaricação".



A Procuradoria belga declarou à Europa Press que, "para ser designado um juiz, as pessoas alvo do mandado devem ser privadas de liberdade", acrescentando que a jurisdição do processo só será determinada, com a consequente nomeação do juiz, depois das detenções respectivas.



A Procuradoria federal belga tinha endossado a responsabilidade do caso à Procuradoria local bruxelense, na noite de sábado, ao considerar provável que as pessoas visadas pelo mandado de detenção estivessem em Bruxelas.



As pessoas em causa são, além do presidente da Generalitat catalã, Carles Puigdemont, os ministros da Saúde (Antoni Comín), da Educação (Clara Ponsatí), da Cultura (Lluís Puig) e da Agricultura (Meritxell Serret).