Justiça brasileira liberta empresário Joesley Batista

Lusa10 Mar, 2018, 07:51 | Mundo

De acordo com o advogado de Batista, André Callegari, a prisão preventiva "não tinha mais razão de ser" e o argumento de que os arguidos poderiam destruir provas "já tinha sido ultrapassado"

Joesley Batista teve de entregar o seu passaporte às autoridades e está impedido de se descolar ao estrangeiro sem autorização judicial.

Ele e o irmão, Wesley Batista, estão no centro de um escândalo de corrupção após declarações às autoridades em que confessaram pagar subornos a centenas de políticos, inclusive ao próprio Presidente brasileiro, Michel Temer.

Esses testemunhos serviram também para o Ministério Público apresentar, em 2017, uma primeira denúncia por corrupção passiva e uma segunda por obstrução judicial e associação ilícita contra Temer, que se tornou o primeiro chefe de Estado na história do Brasil a ser acusado de um delito penal em pleno exercício do poder.

Porém, as acusações foram rejeitadas em ambos os casos pelo Congresso, órgão ao qual, por imperativo constitucional, cabe autorizar ou não a abertura de um processo penal contra um Presidente em exercício.

Joesley Batista acabou por ser preso por omissão de provas, ao ex-Procurador Geral da República Rodrido Janot, durante as declarações judiciais que fez no âmbito do acordo com as autoridades (delação premiada).