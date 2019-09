Justiça brasileira não condenou ninguém por desflorestação nos últimos cinco anos

Lusa14 Set, 2019, 06:59 | Mundo

A informação foi avançada na sexta-feira pelo portal de notícias G1, que acrescentou que o combate à desflorestação ilegal naquela região teve 10 grandes operações desde 2014, levadas a cabo pelo grupo de trabalho da Amazónia, tutelado pelo MPF.

"O prejuízo com crimes ambientais no Brasil chega aos nove mil milhões de reais [cerca de 197 milhões de euros], tendo em conta os dados de desflorestação registados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais [Inpe] brasileiro e o valor de mercado das terras arrasadas", de acordo com o procurador Daniel Azeredo.

O procurador acrescentou ainda que a impunidade estimula a prática deste tipo de crimes no país sul-americano, e que as penas para essa prática ilícita são consideradas baixas e não levam ao regime fechado de prisão.

"O crime ambiental na Amazónia não é um crime isolado, faz parte de uma rede maior de organizações criminosas. Nós temos ali várias organizações criminosas instaladas, com um `modus operandi` semelhante ao de organizações que traficam drogas, tráfico de pessoas", afirmou Azaredo, citado pelo G1.

"Então, esse crime ambiental vem junto com o branqueamento de capitais, crime tributário, corrupção de funcionários públicos, falsidade documental, ameaça às populações tradicionais, inclusive crimes contra a vida. Então, não se pode combater o crime ambiental de maneira isolada e nem achar que ele é uma questão unicamente ambiental", frisou o procurador.

Na terça-feira, o Brasil garantiu, perante a Organização das Nações Unidas (ONU), em Genebra, o seu compromisso de combater a desflorestação ilegal da Amazónia, maior floresta tropical do mundo.

"O Brasil está totalmente engajado na luta contra a situação atual na região amazónica. O Governo brasileiro reafirma seu compromisso de combater a desflorestação ilegal", disse a embaixadora brasileira Maria Nazareth Azevedo no Conselho de Direitos Humanos da ONU.

O Inpe anunciou no domingo que a desflorestação da Amazónia aumentou 222% em agosto, em relação ao mesmo mês de 2018.

A organização não-governamental (ONG) Greenpeace declarou este mês à agência Lusa que a atividade pecuária assim como a retórica anti-ambiental do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, são dois dos responsáveis pelo aumento da desflorestação na Amazónia brasileira.

"Bolsonaro tem um papel fundamental nos problemas que a Amazónia vem atravessando nos últimos tempos. Já faz quase oito meses que ele está no poder e até agora não vimos nenhuma medida tomada por este Governo para combater a desflorestação, os focos de incêndio ou para proteger a Amazónia como um todo", disse à Lusa o biólogo e especialista em Amazónia da Greenpeace Brasil, Rômulo Batista.

"Trata-se de uma área muito grande e é muito difícil identificar nomes ou empresas por detrás destes problemas. No entanto, temos números que mostram que da área que já foi desflorestada na Amazónia, mais de 65% é hoje ocupada por pastos, para criação de gado bovino. Então, a pecuária é a atividade que mais promove a desflorestação da Amazónia brasileira", frisou a ONG.

A Amazónia é a maior floresta tropical do mundo e possui a maior biodiversidade registada numa área do planeta. Tem cerca de 5,5 milhões de quilómetros quadrados e inclui territórios do Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa (pertencente à França).

