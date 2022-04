Justiça britânica abre caminho à extradição de Assange para os Estados Unidos

Esta etapa na longa batalha legal de Assange chega depois de, em março, ter sido negado a Assange um recurso contra a sua extradição.







“Simplificando, vejo-me obrigado a enviar o caso ao Ministério para que tome uma decisão”, explicou o magistrado Paul Goldspring na curta audiência desta quarta-feira, que durou cerca de sete minutos. Assange não estava presente no tribunal, mas acompanhou a audiência virtualmente.





a ordem de extradição deverá ser assinada por Priti Patel, mas poderá ainda ser contestada por Assange por meio de uma revisão judicial – processo no qual um juiz examina a legitimidade da decisão de um órgão público.

Se, por alguma razão, a defesa do fundador do WikiLeaks não solicitar um recurso, a extradição decorrerá até 28 dias depois de uma decisão afirmativa por parte da ministra do Interior.



Assange, australiano de 50 anos, é reclamado pelos Estados Unidos por 18 acusações criminais, incluindo espionagem, depois de em 2010 ter publicado no portal WikiLeaks mais de 700 mil arquivos secretos dos EUA sobre atividades militares e diplomáticas norte-americanas, em particular no Iraque e no Afeganistão.



O acusado, que arrisca uma pena de 175 anos de prisão, tem sempre negado quaisquer irregularidades nas suas ações. Organizações não-governamentais têm denunciado o caso do fundador do WikiLeaks como um grave atentado à liberdade de imprensa.



Assange está numa prisão de Londres desde 2019, altura em que foi retirado pelas autoridades da Embaixada do Equador na capital britânica, onde esteve escondido durante sete anos.

Ativistas preocupados com “jornalistas de todo o mundo”

Esta quarta-feira, no exterior do tribunal, algumas dezenas de pessoas juntaram-se para apoiar Julian Assange, erguendo cartazes com as frases “extradição para os EUA não” ou “jornalismo não é crime”.



O ex-líder do Partido Trabalhista do Reino Unido, Jeremy Corbyn, foi um dos presentes para defender o australiano. “Ele não fez absolutamente nada para além de dizer a verdade ao mundo”, defendeu o político.



Nas redes sociais, os defensores de Assange também estiveram ativos. A Amnistia Internacional escreveu num tweet que, “se Julian Assange for extraditado para os Estados Unidos, jornalistas de todo o mundo terão de olhar por cima do ombro se quiserem publicar informações prejudiciais aos interesses americanos”.