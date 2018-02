Justiça da Alemanha abre a porta à proibição dos carros a gasóleo nas cidades

RTP27 Fev, 2018, 11:52 / atualizado em 27 Fev, 2018, 12:12 | Mundo

O veredicto do Tribunal de Leipzig vem permitir que as cidades proibam a circulação de veículos a gasóleo mais poluentes nas zonas afetadas por episódios de poluição.



O processo teve origem numa queixa apresentada por uma associação ecologista contra os elevados níveis de poluição nas cidades de Estugarda e Dusseldorf. Estes dois municípios acabaram por ser forçados por tribunais locais a proibir a circulação de carros a gasóleo que não estão de acordo com as últimas normas anti-poluição.



A decisão tinha sido fortemente contestada pela indústria automóvel. As autoridades dos Estados de Bade-Vurtemberga e da Renânia do Norte-Vestfália, onde a indústria automóvel está muito presente, recorreram da decisão para o Tribunal Federal Administrativo.



A decisão agora anunciada pelo Tribunal Federal Administrativo vem dar razão à decisão dos tribunais locais. O veredito foi mal acolhido pela bolsa germânica, com as ações da Volkswagen a desvalorizar perto de dois por cento a meio da sessão.



A indústria teme ter que fazer investimentos elevados na adequação de carros usados às novas normas. A Alemanha conta cerca de 15 milhões de veículos a gasóleo, dos quais apenas 2,7 milhões respeitam a norma ambiental Euro-6.