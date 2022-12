Justiça de Hong Kong volta a adiar julgamento de magnata da imprensa Jimmy Lai

O fundador de 75 anos do Apple Daily, um jornal crítico do Governo chinês e que foi forçado a fechar, devia ir a julgamento este mês por "conluio com forças estrangeiras", uma violação da drástica lei de segurança nacional imposta por Pequim, na sequência dos protestos pró-democracia de 2019.

Lai incorre numa sentença de prisão perpétua.

O julgamento, que já tinha sido adiado no início deste mês, voltou a ser adiado devido a disputas legais sobre a defesa de Lai, que quer ser defendido pelo advogado britânico Tim Owen.

Owen, um proeminente advogado britânico, já trabalhou anteriormente em Hong Kong em casos de grande visibilidade.

O governo da região tinha argumentado em tribunal que deixar advogados estrangeiros litigar em casos de segurança nacional era arriscado por não existir forma de garantir a confidencialidade dos segredos de Estado.

No entanto, os juízes concordaram com a escolha de Owen e decidiram repetidamente contra o governo.

As autoridades de Hong Kong apelaram a Pequim para intervir e decidir, mas ainda não receberam uma resposta, disse o procurador de segurança nacional Anthony Chau ao Tribunal Superior da região.

Enquanto se aguarda uma resposta de Pequim, os juízes decidiram adiar o início do julgamento para 25 de setembro de 2023.

Jimmy Lai está já a cumprir uma série de sentenças relacionadas com o seu envolvimento em protestos pró-democracia. No sábado, foi novamente condenado a cinco anos e nove meses de prisão por fraude.