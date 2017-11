Justiça espanhola fixa caução de 150 mil euros a ex-presidente do parlamento catalão

RTP09 Nov, 2017, 21:27 / atualizado em 09 Nov, 2017, 22:15 | Mundo

Pablo Llarena, juiz do Supremo Tribunal, impôs esta quinta-feira a prisão de Carme Forcadell como medida cautelar. Mas a ex-presidente do Parlament poderá escapar à prisão preventiva mediante o pagamento de uma fiança no valor de 150 mil euros.



Quanto aos restantes membros da Mesa do parlamento regional, o juiz decretou a libertação de Lluís Corominas, Lluís Guinó, Ramona Barrufet e Anna Simó com o pagamento de cauções no valor de 25 mil euros, que deverão pagar no prazo de uma semana. Joan Josep Nuet, um ex-responsável da Mesa que votou contra a declaração da independência, ficou em liberdade. Forcadell e os cinco membros do parlamento catalão, entretanto dissolvido, estão a ser investigados por rebelião, sedição e desvio de fundos públicos durante o processo de declaração de independência.



Já esta quinta-feira, o Ministério Público espanhol tinha pedido prisão incondicional para Carme Forcadell e outros três ex-membros da mesa do Parlament, sem possibilidade de pagamento de caução para aguardar julgamento em liberdade.



A ex-presidente do Parlament fica sujeita não só ao pagamento da fiança de 150 mil euros, mas também fica impedida de sair de Espanha.



Forcadell e os quatro antigos responsáveis terão ainda de entregar os seus passaportes até às 14h00 desta sexta-feira e terão de comparecer semanalmente no tribunal mais próximo das suas residências.



Estas medidas cautelares são aplicadas precisamente uma semana depois de a Audiência Nacional ter decretado prisão preventiva - sem possibilidade de pagamento de fiança - para cinco ex-conselheiros de Carles Puigdemont.



O presidente destituído do governo da Catalunha encontra-se na Bélgica com outros quatro antigos responsáveis da Generalitat, contra quem já foi emitido um mandado europeu de captura.



Os responsáveis referidos sairam do país depois de o Governo de Madrid ter ativado o artigo 155 da Constituição espanhola, uma ordem que retira autonomia aos órgãos catalães. A decisão do executivo central foi aprovada pelo Senado espanhol a 27 de outubro, poucas horas após a declaração unilateral de independência.