Justiça europeia classifica Uber como serviço de transporte

RTP20 Dez, 2017, 08:56 / atualizado em 20 Dez, 2017, 09:22 | Mundo

A apreciação deste processo por parte do Tribunal de Justiça da União Europeia fora pedida por um juiz espanhol, na sequência de uma queixa interposta em 2014 por uma associação profissional de taxistas de Barcelona por "concorrência desleal" de um serviço que, alegam, operava na cidade sem licenças e aprovações requeridas aos serivos de táxis.



"O serviço prestado pela Uber, que liga indivíduos a motoristas não profissionais, está coberto pelos serviços no ramo dos transportes. Os Estados-membros podem, portanto, regular as condições para fornecer esse serviço", ditou a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, sediado no Luxemburgo.