Justiça europeia estabelece que Oriol Junqueras tem direito à imunidade

Esta é uma decisão que pode dar novo fôlego ao movimento pela libertação do antigo vice-presidente do governo regional da Catalunha. É o que conta a partir de Madrid a correspondente da Antena 1 Daniela Santiago.De acordo com o Tribunal de Justiça da União Europeia, se as autoridades espanholas quiserem impedir Oriol Junqueras de viajar até ao Parlamento Europeu, terão de pedir a esta instituição que retire a imunidade ao político independentista.

O partido de Junqueras, a Esquerda Republicana da Catalunha, já veio exigir a libertação imedidata do eurodeputado, que foi condenado a 13 anos de prisão.





Na leitura de Filipe Vasconcelos Romão, comentador de Assuntos Internacionais da Antena 1, a justiça espanhola acaba por ficar isolada e o sistema espanhol contrariado pelos tribunais externos.





Para o comentador, Oriol Junqueras não vai ser libertado, mas há um sinal politico negativo que é dado ao sistema judicial espanhol.