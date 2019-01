Justiça nipónica nega libertação sob fiança de Carlos Ghosn

Lusa15 Jan, 2019, 08:14 | Mundo

De acordo com a emissora nipónica NHK, o tribunal considerou que havia um risco de destruição de provas.



Ghosn foi detido a 19 de novembro por alegadamente ter falsificado relatórios financeiros que não reportavam os cerca de 5 bilhões de ienes (38 milhões de euros) que deveria receber ao longo de cinco anos, até 2015, acordados com a Nissan.



Já na passada sexta-feira, o executivo de 64 anos foi acusado pelo Tribunal Distrital de Tóquio de quebra de confiança e de esconder rendimentos da autoridade tributária, entre 2015 e 2018.



Nesse dia, e presente pela primeira vez em tribunal, Ghosn afirmou ter sido "falsamente acusado", negando todas as acusações.



Durante a sessão de sexta-feira, o juiz já havia justificado a detenção prolongada de Ghosn com "risco de fuga e alteração das provas".



Os advogados ainda podem recorrer da decisão mas se a mesma for confirmada por um segundo juiz Carlos Ghosn permanecerá em prisão preventiva pelo menos até 10 de março.



A medida pode ser prorrogada a pedido do Ministério Público por períodos renováveis de um mês.