Justiça norte-americana avança com processo de "desagregação" do Facebook

A Meta de Mark Zuckerberg, detentora do Facebook e das redes sociais Instagram e WhatsApp, pediu à justiça que fosse rejeitado, novamente, o processo-queixa “antitruste” apresentada pela Federal Trade Commission - que acusa a Meta de ter construído um monopólio "ilegal" ao adquirir potenciais concorrentes.







No entanto, o juiz James Boasberg, de um tribunal de Washington, rejeitou na terça-feira o pedido de moção do Facebook contra o procedimento regulatório e considerou que o processo deve prosseguir.





A FTC "poderá ter uma tarefa difícil no futuro para provar as alegações", mas o caso não será arquivado, decidiu o juiz Boasberg.



O tribunal recusa-se a envolver-se em especulação, simplesmente conclui que, nesta fase da moção onde as alegações da FTC são tratadas como verdadeiras, a agência declarou um pedido plausível de ‘antitruste’”, escreveu num documento Boasberg , do Tribunal Distrital dos Estados Unidos no Distrito de Colúmbia.

No ano passado, Boasberg concluiu que a agência governamental "não tinha invocado factos suficientes para fundamentar a investigação regulatória, por suspeita de violação das regras da concorrência”. Na altura, contudo, o juiz deu à FTC a oportunidade de alterar o texto do processo,

"Desinvestimento de ativos"



"A Comissão continua a alegar que o Facebook há muito tempo que tem o monopólio do mercado e que mantém ilegalmente esse monopólio", prosseguiu Boasberg.



O processo, que pode levar anos a ser resolvido em tribunal,A FTC, sob a nova presidência de Lina Khan,A primeira vez que o regulador norte-americano processou o Facebook foi ainda na Administração Trump, com uma acusação de que a empresa de redes sociais tinha abolido ou comprado empresas rivais. Mas, desta vez,

Contudo, o tribunal considerou que não havia provas de que o Facebook tenha tentado bloquear ou abolir outras aplicações de “social media”.



Meta tentou arquivar caso





O tribunal federal decidiu também rejeitar o pedido de arquivamento do caso por parte do grupo tecnológico, embora a Meta argumente que a acusação foi baseada em "preconceito" contra a empresa por parte da presidente da FTC. Ainda assim, a empresa de Zuckerberg diz estar confinte de que ainda vai ganhar este processo judicial.





A empresa argumentou que Khan – uma crítica proeminente da gigante tecnológica que foi nomeada por Joe Biden para liderar a FTC poucas semanas antes da primeira decisão de Boasberg - demonstrou sempre uma atitude condenatória face ao grupo de Mark Zuckerberg.



Porém, para o tribunal, "embora Khan tenha, sem dúvida, manifestado a sua opinião sobre o alegado poder de monopólio do Facebook, esta opinião não sugere uma animosidade pessoal ou um conflito de interesses financeiros", escreveu o juiz.





Num comunicado, a Meta reagiu e defendeu que o processo acabará por concluir a favor do grupo de redes sociais.



"As provas que temos revelam como estas alegações não são fundamentadas. Desde que investimos no WhatsApp e no Instagram, estes têm sido bons para a concorrência e bons para as pessoas e empresas que optam por utilizar os nossos produtos".





O Facebook, agora batizado de Meta, pode recorrer da decisão até ao dia 25 de janeiro.