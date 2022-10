Justiça peruana analisa recurso do Presidente a pedir `travão` político ao Congresso

O Congresso deve "abster-se de exercer o controlo político de forma arbitrária, desproporcionada e inconstitucional" contra o Presidente peruano, pode ler-se no recurso.

No recurso apela-se igualmente à "nulidade de todas as ações empreendidas pelo Comissariado de Auditoria e de Fiscalização do Congresso da República por [Castillo] alegadamente pertencer e ser o chefe de uma organização criminosa".

A procuradora-geral do Peru, Patricia Benavides, apresentou uma queixa constitucional ao Congresso na terça-feira contra Castillo, acusando o Presidente de ser o alegado autor de crimes contra a ordem pública, sob a forma de uma organização criminosa agravada pela sua posição como líder.

Na acusação constam ainda crimes contra a administração pública sob a forma de tráfico de influência agravada e cumplicidade numa fraude.

O Presidente reagiu à acusação, sustentando que "a execução de uma nova forma de golpe de Estado começou no Peru".