Justiça russa adia para final do mês decisão sobre dissolução da ONG Memorial

Considerada um pilar da sociedade civil, a organização Memorial estabeleceu-se como defensora dos direitos humanos na Rússia e guardiã da memória dos `Gulag` (campos de trabalhos forçados para criminosos, presos políticos ou quaisquer cidadãos que se opusessem ao regime na União Soviética), mas este símbolo da democratização pós-soviética está mais ameaçado do que nunca.

O Ministério Público russo pediu a proibição da Memorial International, que coordena o trabalho da rede de organizações não governamentais (ONG) em toda a Rússia, acusando-a de ter violado a lei sobre "agentes estrangeiros", que obriga os indivíduos ou organizações a revelar fontes de financiamento e a rotular todas as suas publicações.

O caso surgiu numa altura em que se desenvolve um cenário de crescente repressão às vozes críticas do poder russo, depois de terem sido fechados vários meios de comunicação independentes e ONG e de ter sido desmantelado o movimento do detido opositor russo Alexeï Navalny.

Dezenas de pessoas enfrentaram as baixíssimas temperaturas que se fazem sentir atualmente em Moscovo e o risco de serem detidas para expressar, frente ao tribunal, o seu apoio à Memorial, relatou um jornalista da AFP.

Dois participantes da manifestação foram presos, segundo a ONG.

A organização é qualificada como "agente estrangeiro" pelas autoridades e deve, além de realizar uma série de procedimentos administrativos, incluir essa qualificação em cada uma das suas publicações, inclusive nas redes sociais.

Durante a segunda audiência do julgamento, que começou no final de novembro, os procuradores criticaram a Memorial por não mencionar esse estatuto em todas as suas mensagens divulgadas nas redes sociais ou por o terem feito de forma incorreta.

A juíza encarregada da decisão, Alla Nazarova, suspendeu hoje o julgamento e marcou o seu recomeço para 28 de dezembro.

A ameaça de proibir a existência da organização Memorial provocou muitas críticas em todo o mundo, onde a ONG goza de grande prestígio.

Criada em 1989 por dissidentes soviéticos, incluindo o vencedor do Prémio Nobel da Paz Andrei Sakharov, a organização começou por documentar meticulosamente os crimes estalinistas e os `Gulag`, mas depois evoluiu para a defesa dos direitos humanos dos prisioneiros políticos.

A ONG investigou também os abusos russos durante as guerras na Chechénia e, mais recentemente, as atividades paramilitares do grupo `Wagner`, considerado como um braço armado de Moscovo em várias regiões do mundo, com destaque para o leste da Ucrânia (Donbass) e Síria.