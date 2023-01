Justiça sul-africana condena três moçambicanos a 25 e 33 anos de prisão por caça furtiva

"As pesadas sentenças foram proferidas pelo Tribunal Regional de Skukuza contra três caçadores furtivos de nacionalidade moçambicana, Lowrene Makamu, de 28 anos, George Muyanga, 50, e Nuru Burros, 24. Os caçadores furtivos foram condenados na terça-feira", referiu a polícia sul-africana em comunicado, a que a Lusa teve acesso.

A polícia sul-africana indicou que a sentença do tribunal de Skukuza, na província de Mpumalanga, leste do país, decorre de um incidente ocorrido em 01 de julho de 2022, junto da ponte Crocodile, no Parque Nacional Kruger, a maior reserva animal do mundo, que faz fronteira com Moçambique.

"Os dois helicópteros aterraram a poucos metros dos suspeitos e encurralaram os três [homens] que foram encontrados na posse de uma espingarda de caça (,375), um silenciador, seis pontas de rinoceronte em condição fresca e três facas de caça grandes", explicou.

Segundo a polícia de Mpumalanga, Lowrene Makamu e Nuru Burros "vão cumprir 25 anos efetivos de prisão" e George Muyanga, por o tribunal o considerar "um infrator reincidente", cumprirá "33 anos de prisão efetiva".

"Todos foram declarados inaptos para porte de arma de fogo", acrescentou a nota da SAPS.