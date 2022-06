Justiça sul-africana rejeita pedido de Maputo para recorrer da extradição de Chang para EUA

"O Tribunal Constitucional considerou este pedido de autorização para recorrer diretamente a ele. O Tribunal concluiu que o pedido deve ser julgado indeferido com custas por não ser do interesse da Justiça ouvi-lo nesta fase", refere-se na ordem da mais alta instância da Justiça sul-africana divulgada hoje, a que a Lusa teve acesso.

A PGR de Moçambique apresentou no final do ano passado um pedido de acesso direto ao Tribunal Constitucional sul-africano solicitando a reapreciação da decisão do Tribunal Superior de Gauteng, em Joanesburgo, de extraditar para os Estados Unidos da América (EUA) o ex-ministro moçambicano Manuel Chang, preso há três anos e meio sem julgamento na África do Sul.