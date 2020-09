Justiça suspende decisão de Trump de proibir Tik Tok nos EUA

Um juiz federal do Distrito de Columbia deferiu assim o pedido dos advogados da empresa chinesa, que pretendiam um bloqueio temporário da proibição, enquanto as duas partes, se enfrentam em tribunal.



Trump considera que a Tik Tok é uma ameaça à segurança nacional porque recolhe dados sobre dos utilizadores e que possivelmente coopera com os serviços secretos chineses.



A empresa está em conversações para ser comprada pelas multinacionais norte-americanas Oracle e Walmart.