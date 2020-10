Juventus em isolamento preventivo

Ao final da tarde, em Turim, a Juventus defronta o Nápoles. É a terceira jornada da Série A, o Campeonato de Itália.



A Juve emitiu um comunicado a dizer que estão proibidos os contactos com o exterior e explica que o protocolo de saúde agora aplicado vai permitir que todos os que testem negativo treinem e joguem.



Esta medida surge numa altura em que o futebol italiano está a registar vários casos de Covid. Há 17 jogadores infetados no plantel do Génova e dois na equipa do Nápoles.