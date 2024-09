Kamala critica planos de paz prevendo "capitulação" de Kiev perante Rússia

Ao receber o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Washington, e horas depois de o seu rival na corrida presidencial, Donald Trump, ter repetido a reivindicação de que se for eleito resolverá o conflito na Ucrânia rapidamente, Harris qualificou de "perigosa e inaceitável" qualquer sugestão de que Kiev deva ceder território à invasora Rússia.

Antes, Zelensky reuniu-se na Casa Branca com o Presidente Joe Biden, que prometeu empenhar-se no apoio à Ucrânia até ao final do seu mandato, em janeiro de 2025.