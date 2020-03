Kamala Harris apoia Joe Biden nas primárias democratas

"Acredito verdadeiramente no Joe [Biden], que conheço desde há muito tempo. Hoje precisamos de um líder que se preocupe verdadeiramente com as pessoas e que as possa unir. E penso que o Joe pode fazê-lo", afirmou Kamala Harris, num vídeo publicado na rede social Twitter.

A senadora democrata da Califórnia, de 55 anos, que pretendia tornar-se a primeira presidente negra dos Estados Unidos, desistiu da corrida à presidência em dezembro do ano passado por falta de fundos.

"Farei tudo ao meu alcance para o [Joe Biden] apoiar a ser o próximo presidente dos Estados Unidos", escreveu Kamala Harris na mensagem que acompanha o vídeo publicado no Twitter, citada pela agência France-Presse.

Os apoios a Joe Biden têm-se multiplicado desde a `super terça-feira`, em que conseguiu o maior número de delegados nas primárias do Partido Democrata em 14 estados, à frente de Bernie Sanders.

Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Beto O`Rourke e Michael Bloomberg, todos antigos candidatos democratas à Casa Branca, declararam entretanto o apoio ao antigo vice-presidente de Barack Obama.

No campo de Bernie Sanders, senador do estado do Vermont (nordeste), o ativista dos direitos civis Jesse Jackson declarou-lhe apoio.

"Bernie Sanders representa a voz mais progressista" para permitir aos afro-americanos recuperar o seu atraso de um ponto de vista social e económico, explicou o ativista num comunicado divulgado pela campanha de Sanders.