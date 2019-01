Kamala Harris entra na corrida presidencial dos Estados Unidos

Lusa21 Jan, 2019, 19:07 / atualizado em 21 Jan, 2019, 19:08 | Mundo

Esta segunda-feira, Kamala Harris, de 54 anos, filha de imigrantes da Índia e da Jamaica, lançou a campanha que anuncia que será candidata à corrida presidencial de 2020. A revelação foi feita no canal ABC, no programa matinal Good Morning America.



“Vamos fazer isto, juntos. Vamos reclamar de volta o nosso futuro. Para nós, para os nossos filhos e para o nosso país”, disse Harris. A senadora descreve-se com uma lutadora pela justiça, decência e igualdade. “O futuro do nosso país depende de cada um de vocês fazer ouvir a sua voz para lutar pelos nossos valores americanos”.



A campanha será lançada oficialmente no domingo num comício em Oakland, cidade onde Kamala Harris nasceu e onde começou a sua carreira como procuradora. Harris poderá ter a concorrência de outros grandes nomes democratas, como acontece com Cory Booker, de Nova Jérsia, Sherrod Brown, do Ohio, Amy Klobuchar, do Minnesota, e Bernie Sanders, de Vermont.



Joe Biden (antigo vice-presidente de Barack Obama), Beto O’Rourke (Texas) e Michael Bloomberg (antigo presidente da Câmara de Nova Iorque) também estão a considerar uma possível candidatura.



Kamala Harris deu-se a conhecer ao país através do lançamento de um livro e aproveitou para explicar que é a escolha perfeita para o atual momento político dos Estados Unidos. A senadora é frequentemente comparada a Barack Obama e tem um historial de opiniões que se opõem à atual presidência norte-americana.



Kamala começou a carreira como procuradora no tribunal de Alameda, na Califórnia, sendo que em 2010 venceu o representante republicano para se tornar procuradora distrital do Estado. Seis anos mais tarde foi eleita para o Senado, tornando-se na segunda mulher de uma minoria étnica a cumprir um mandato na câmara.



No Senado, Harris é conhecida pelo seu estilo de procuradora nos inquéritos que realiza a nomeações de Donald Trump. Um dos melhores exemplos foram as perguntas a Jeff Sessions, que afirmou ter ficado desconfortável com as questões da senadora.



Apesar de os seus conhecimentos a terem levado ao Senado, muitos são os que questionam se Kamala Harris, enquanto procuradora, esteve do lado certo da barricada, dando como exemplo a defesa que a atual senadora fez de um procurador acusado de falso testemunho.



Harris defendeu-se das acusações e fez campanha nas eleições intercalares por várias mulheres e candidatos de minorias. Com muitos candidatos sem grandes diferenças no espetro democrata, é esperado que as primárias do partido se concentrem em questões de identidade, estratégia eleitoral e estilo.



Os votantes vão escolher quem será o melhor candidato para defrontar Trump e que pode ser mais apelativo aos vários círculos internos dos democratas, o que inclui pessoas que vivem em zonas rurais, jovens, mulheres com educação superior e comunidades étnicas.