Kamala Harris vai assistir à Conferência de Segurança de Munique

A viagem de Harris à Alemanha ocorre num contexto de tensão com a Rússia devido à concentração de tropas russas (pelo menos 140.000 soldados) na fronteira com a Ucrânia e ao medo de uma invasão russa desse país.

Segundo o comunicado da sua porta-voz adjunta, Sabrina Singh, as reuniões de Harris em Munique evidenciarão o "compromisso férreo" dos Estados Unidos com os parceiros da NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte) e reafirmarão "os interesses comuns em defender os princípios que garantiram a paz e a segurança na Europa desde a Segunda Guerra Mundial".

A responsável norte-americana sublinhará também no encontro "o apoio à soberania e integridade territorial da Ucrânia".

A Casa Branca não precisou com que líderes internacionais manterá Kamala Harris reuniões durante a sua estada na Alemanha.

A diplomacia internacional intensificou-se nos últimos dias para tentar reduzir a tensão com Moscovo, enquanto Washington alertava que a Rússia poderia invadir o país "a qualquer momento".

Em 2021, logo após o início do seu mandato, o Presidente norte-americano, Joe Biden, participou neste importante fórum de segurança internacional de forma virtual, por causa da pandemia de covid-19, tendo declarado que a "aliança transatlântica" entre os Estados Unidos e a Europa "está de volta" após quatro anos de tensões, referindo-se ao mandato do seu antecessor, Donald Trump (2017-2021).