Karine Jean-Pierre é a nova porta-voz da Casa Branca

”, disse Joe Biden, citado em comunicado, elogiando a ex-vice-porta-voz da sua Administração.Jen Psaki, que deixa a Casa Branca na próxima semana, elogiou a sua sucessora, observando o significado da nomeação histórica.”, disse Jen Psaki.A porta-voz cessante indicou ainda que o chefe de Estado norte-americano nomeou Karine Jean-Pierre na Sala Oval, na Casa Branca, em Washington.Antes de ingressar na campanha presidencial de Joe Biden, a porta-voz recém-nomeada foi diretora de relações públicas do grupo progressista MoveOn.org e ex-analista política das redes de televisão NBC e MSNBC.Karine Jean-Pierre também trabalhou em assuntos políticos na Administração Obama e na sua campanha de reeleição (2009-2017).A porta-voz da Casa Branca é responsável por realizar "briefings" diários com a imprensa e liderar um departamento de mais de uma dúzia de funcionários que ajudam a responder às perguntas dos jornalistas.O chefe de Estado nomeou ainda a democrata Anita Dunn como sua conselheira sénior, depois de ter trabalhado na Administração Biden no ano passado durante alguns meses.Anita Dunn é sócia da consultoria democrata SKDK e foi consultora sénior da campanha de Joe Biden em 2020 e anteriormente estrategista-chefe e diretora de comunicações do antigo presidente Barack Obama.A Casa Branca disse que está a regressar para “ajudar a avançar na política e nos objetivos de comunicação do presidente”.