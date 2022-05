Kashoggi. Antigo campeão de golfe diz que assassínio foi um "erro"

“Toda a gente assumiu a responsabilidade por isso, não foi? Já foi falado, pelo que li na comunicação social. É preciso assumir responsabilidade, não interessa quem é. Todos nós cometemos erros e só queremos aprender a partir desses erros e continuar a avançar”.O antigo golfista, que foi líder do ranking por mais de 300 semanas, durante as décadas de 80 e 90, disse que o país cometeu erros mas que está a “tentar mudar a cultura”. Norman disse à BBC Sport que nunca conheceu Mohammed bin Salman e que não tem problemas em que os atletas falem sobre direitos humanos.Estas declarações vêm no seguimento de um documento secreto americano de fevereiro de 2021, explicando que o príncipe saudita foi cúmplice na morte de Kashoggi no consulado de Istambul, acusações que o príncipe recusa.As declarações de Norman não caíram bem à noiva de Jamal Kashoggi, que criticou aquelas palavras sobre a morte premeditada do jornalista. “É doloroso quando a morte do Jamal é catalogada como um erro e se diz que todos nós devíamos continuar com a nossa vida”, declarou Hatice Cengiz em documento enviado à BBC.“Como posso continuar, quando aqueles que mandaram matar ainda não foram punidos e continuam a tentar comprar a sua legitimidade? Não nos devemos enganar pela sua riqueza e mentiras e perder a nossa moral e humanidade comum”.Greg Norman encontra-se sob fogo e encontra um novo problema com o evento de golfe. A PGA, organização que tutela o golfe mundial, não quer deixar os seus atletas participarem neste evento, apesar de já ter cinco golfistas do top 50. No entanto, a PGA ameaçou banir os golfistas.Ainda estão a ser feitas diligências para o torneio ter golfistas de renome e estão a ser interpostas providências cautelares para o torneio acontecer em Londres. Phil Mickelson, Sergio Garcia e Lee Westwood já pediram permissão para participar.

“Vamos apoiar os jogadores. Vai ser a escolha dos jogadores. Não vou falar mal de um jogador por ele escolher onde quer jogar. Estamos a dar-lhes a capacidade porque acreditamos que o LIV [torneio saudita] vai acontecer durante muito tempo”.