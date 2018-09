Kavanaugh-Ford. Senado vota futuro do juiz nos próximos dias

Andreia Martins - RTP28 Set, 2018, 11:57 / atualizado em 28 Set, 2018, 12:04 | Mundo

No mesmo dia, na mesma cadeira, Christine Blasey Ford e Brett Kavanaugh ofereceram duas versões completamente opostas sobre os eventos ocorridos num dia de agosto do ano de 1982, quando ambos frequentavam o ensino secundário em Maryland.







Ford, atualmente professora de psicologia na Universidade de Palo Alto, na Califórnia, respondeu às perguntas dos senadores no Comité Judicial do Senado durante quatro horas.











Durante a audição pública, a professora universitária contou a viva voz que foi Brett Kavanaugh quem a tentou violar durante uma festa. Contou que o jovem, então com 17 anos, tentou tirar-lhe a roupa com a ajuda do amigo Mark Judge e que lhe colocou a mão na boca, impedindo que gritasse por socorro. Ambos tinham consumido álcool, o que perturbou a ação e permitiu a Ford conseguir fugir, explicou.





“Isto teve um impacto duradouro na minha vida. Não conseguia respirar, pensei que ele me fosse matar acidentalmente”, relatou.





Quando questionada sobre a memória mais forte daquele dia em que conseguiu escapar, Christine Blasey Ford lembra “as gargalhadas ruidosas dos dois, a divertirem-se à minha custa”. A professora universitária mostrou-se “100 por cento” convicta de que foi mesmo Kavanaugh quem a atacou há mais de três décadas.





Já durante a tarde, com cerca de 45 minutos de intervalo entre as duas audições, foi a vez de Brett Kavanaugh responder às acusações. O juiz nomeado por Donald Trump para o Supremo Tribunal, órgão de jurisdição de maior relevância nos Estados Unidos, negou de forma “inequívoca e categórica” todas as acusações de que é alvo.





Num depoimento colérico e emocionado, Brett Kavanaugh garantiu que não iria desistir do processo de confirmação para um lugar vitalício no Supremo Tribunal, apresentando-se como vítima de um “golpe político orquestrado” alimentado pelo Partido Democrático após a vitória republicana nas eleições presidenciais de 2016.





“Nestes dez longos dias, a minha família e o meu nome foram total e permanentemente destruídos por estas acusações falsas e perversas”, disse Kavanaugh.





Com o cuidado de nunca atacar diretamente a testemunha que depôs anteriormente, Kavanaugh referiu e repetiu que não punha em causa o sofrimento e a experiência traumática de Ford, expondo apenas que não tinha estado envolvido no caso.





Em resposta aos senadores do Comité Judicial, o juiz frisou em várias ocasiões que pediu para ser ouvido no Senado desde o primeiro dia de acusações, mas não reforçou o pedido de investigação pelo FBI que foi apresentado por alguns senadores.





A American Bar Association, que junta advogados e estudantes de Direito, apelou esta sexta-feira a uma investigação federal deste caso.





Num tweet publicado logo após as declarações de Brett Kavanaugh perante o Comité Judicial do Senado, o Presidente norte-americano voltou a depositar confiança no juiz que nomeou para o Supremo Tribunal e apelou a um voto no Senado.







Judge Kavanaugh showed America exactly why I nominated him. His testimony was powerful, honest, and riveting. Democrats’ search and destroy strategy is disgraceful and this process has been a total sham and effort to delay, obstruct, and resist. The Senate must vote! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de setembro de 2018

“O juiz Kavanaugh mostrou à América porque o nomeei. O seu testemunho foi poderoso, honesto e fascinante. A estratégia de investigação e destruição dos democratas é vergonhosa e todo este processo tem sido uma farsa total, um esforço para retardar, obstruir e resistir. O Senado tem de votar!”, escreveu o Presidente norte-americano na rede social. “O juiz Kavanaugh mostrou à América porque o nomeei. O seu testemunho foi poderoso, honesto e fascinante. A estratégia de investigação e destruição dos democratas é vergonhosa e todo este processo tem sido uma farsa total, um esforço para retardar, obstruir e resistir. O Senado tem de votar!”, escreveu o Presidente norte-americano na rede social.





No dia anterior ao testemunho de Kavanaugh, Donald Trump tinha admitido a possibilidade de retirar apoio ao juiz que nomeou em julho para o Supremo Tribunal, dependendo do testemunho de Christine Blasey Ford.

E agora?





Depois das acusações de Christine Blasey Ford vindas a público no início do mês, pelo menos outras duas mulheres acusaram publicamente Brett Kavanaugh de conduta imprópria. Na declaração de quinta-feira, o juiz negou todas as incriminações de que é alvo, negando ter tido comportamentos de má conduta sexual com “qualquer outra mulher”.





Esta sexta-feira, quando forem 9h30 (13h30 em Lisboa), o Comité Judicial do Senado reúne-se para discutir os próximos passos no processo de confirmação de Brett Kavanaugh, e poderá votar a nomeação poucas horas depois da maratona de testemunhos.





O órgão judicial do Senado é constituído por dez democratas e 11 republicanos, por isso basta que apenas um senador republicano vote contra a nomeação de Kavanaugh para comprometer todo o processo. O senador Jeff Flake, republicano e opositor de Donald Trump, ainda não revelou qual será o seu sentido de voto.





Independentemente do voto no Comité Judicial, o Senado norte-americano poderá começar a votar já a partir deste sábado a nomeação de Brett Kavanaugh.







Teoricamente, o candidato poderia ser aprovado logo no primeiro dia, com o voto de aprovação de 100 senadores. No entanto, a câmara alta do Congresso norte-americano está profundamente dividida: 51 senadores são republicanos, outros 47 são democratas e dois são independentes.





Para dar aval à nomeação de Brett Kavanaugh será necessário garantir o voto afirmativo de pelo menos 50 senadores, pelo que, a avançar de imediato com o processo de confirmação, a votação final só poderá acontecer entre segunda e terça-feira.





De acordo com a imprensa norte-americana, o Partido Republicano não descarta a possibilidade de adiar as votações pendentes, de forma a esclarecer todas as dúvidas sobre a polémica e conseguir garantir todos os votos necessários, até porque há mais duas senadoras da barricada republicana que continuam indecisas.





Tal como Jeff Flake, também as senadoras republicanas Susan Collins e Lisa Murkowski ainda não tornaram público o seu sentido de voto. Do lado democrata, apenas o senador Joe Machin ainda não decidiu se vai seguir o sentido de voto maioritário dentro do partido.





No entanto, os republicanos estão numa corrida contra o tempo e o partido quer concluir o processo de nomeação antes das eleições intercalares, marcadas para 6 de novembro. As mid-terms do próximo mês podem ditar a alteração de forças no Senado e na Câmara dos Representantes, que contam atualmente com maioria republicana.



"Não estou aqui hoje porque quero, estou aterrorizada. Estou aqui porque sinto que é o meu dever cívico contar-vos o que aconteceu comigo quando Brett Kavanaugh e eu frequentávamos o secundário", declarou a professora no início de um testemunho emocionado.