Khalinda Popal deixa conselhos a atuais jogadoras da seleção feminina do Afeganistão

Khalinda Popal, antiga capitã da seleção feminina do Afeganistão, aconselha as atuais jogadoras a fechar as contas nas redes sociais e a destruir os equipamentos de jogo. Por causa do regresso ao poder dos talibãs, o medo está instalado entre as mulheres que nos últimos anos jogaram futebol no país.