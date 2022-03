Kharkiv debaixo de fogo pelo segundo dia consecutivo

Foto: Imprensa do Serviço Estado de Emergência da Ucrânia via Reuters

Estas são imagens divulgadas pelo Ministério de Situações de Emergência da Ucrânia. Mostram a sede regional do Ministério de Assuntos Internos em Kharkiv em chamas, enquanto os bombeiros tentam apagar o incêndio.



Terá chegado na última madrugada mais um grupo de militares russo à segunda maior cidade da Ucrânia.



Há relatos de confrontos violentos e segundo a agência estatal de comunicação ucraniana os militares russos atacaram um hospital militar no norte da cidade.



Na manhã de terça-feira, dois mísseis atingiram a sede do executivo regional da cidade. O incidente destruiu o edifício. De acordo com o governador regional, morreram 12 pessoas e 112 ficaram feridas.