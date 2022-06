Kharkiv está novamente sob ataque das forças russas

Do fim do dia de segunda-feira, há notícia de que os russos conseguiram destruir, na cidade, armamento entregue pelos aliados do Ocidente.

O presidente ucraniano alertou para uma intensificação dos combates em Kharkiv, transformada, disse Zelensky, na nova linha da frente da batalha. O cefe de Estado falou em "perdas importantes", com várias habitações destruídas, mas garantiu que a população está pronta e vai dar resposta.



A jornalista Raquel Morão Lopes conversou, já esta terça-feira, com um habitante de Kharkiv, que conta que os habitantes da cidade estão a lidar com esta nova vaga de ataques com espírito de resistência e foco na vitória.