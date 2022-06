Kharkiv voltou a ser alvo de bombardeamentos russos

Moscovo reiterou que o seu objetivo é o domínio do Donbass, mas Kharkiv está fora desta região. A cidade no leste da Ucrânia esteve sob intenso bombardeamento nos primeiros meses de guerra, mas as forças russas já tinham saído há cerca de três semanas de Kharkiv, numa altura em que Severodonetsk era a prioridade



Agora que Severodonetsk está praticamente nas mãos da Rússia, Moscovo avançou e chegou a Kharkiv, tal como explica a enviada especial da RTP a Kiev, Rita Marrafa de Carvalho.



Esta tarde voltaram também a soar as sirenes na capital ucraniana.