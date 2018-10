Khashoggi: Sauditas garantem medidas para que assassinatos não voltem a acontecer

Lusa23 Out, 2018, 08:29 / atualizado em 23 Out, 2018, 08:29 | Mundo

Adel al-Jubeir assegurou, à margem de uma reunião de representantes diplomáticos em Jacarta, que Riade está comprometida a criar um “mecanismo e procedimentos” de forma a “garantir que algo assim nunca mais possa acontecer".



Jamal Khashoggi, 60 anos, entrou no consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, no dia 02 de outubro, para obter um documento para casar com uma cidadã turca e nunca mais foi visto.



Jornalista saudita residente nos Estados Unidos desde 2017, Khashoggi era apontado como uma das vozes mais críticas da monarquia saudita.



A Arábia Saudita reconheceu que o jornalista foi morto no seu consulado em Istambul durante uma luta, referindo que 18 sauditas estão detidos como suspeitos, anunciou a agência oficial de notícias SPA.