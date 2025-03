Kieran Culkin vence primeiro Óscar da 97.ª edição

Para esta categoria, anunciada por Robert Downing Jr., vencedor no ano passado, estavam também nomeados Yura Borisov, pelo desempenho em "Anora", Edward Norton, por "A Complete Unknown", Guy Pearce, por "O Brutalista", e Jeremy Strong, por "The Apprentice - A História de Trump".

O comediante Conan O'Brien, que apresenta esta edição dos Óscares, abriu a cerimónia com uma rábula que jogou com os principais nomeados e anunciou a presença da protagonista de "Emilia Perez", Karla Sofía Gascón, na audiência: "E ela está aqui, mesmo depois de os seus 'tweets' terem causado uma polémica que afundou a campanha de prémios do seu filme", afirmou o comediante.



Numa intervenção que lembrou os incêndios que afetaram Los Angeles e as "divisões políticas" da atualidade, Connan O`Brien lembrou a perenidade do cinema e da sua magia, entre `estrelas` e os artesãos por trás das câmaras que "não são famosos", com a certeza de que os Óscares regressarão no próximo ano. "Eu, não", disse. Mas os Óscares, sim.

Antes de Connan O`Brien surgir em palco, Ariana Grande cantou o clássico de "O Feiticeiro de Oz", "Somewhere over the rainbow", no início de um `medley` partilhado com Cynthia Erivo, a sua parceira em "Wicked", que culminou em "Defying Gravity".

A cerimónia dos Óscares, a decorrer esta noite em Los Angeles, tem em "Emilia Pérez", do francês Jacques Audiard, o filme mais nomeado. É também alvo de polémica, nas últimas semanas, tendo caído em popularidade desde que foram reveladas mensagens antigas da atriz principal, Karla Sofía Gascón, de cariz racista e homofóbico, na rede social X.